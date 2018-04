McDonald’s Brasil faz comercial com ator de “Todo Mundo Odeia o Chris”

São Paulo – O McDonald’s gosta de trazer as piadas, memes e virais das redes sociais para suas campanhas. Com Neymar, por exemplo. Seus tweets já foram parar nas embalagens dos sanduíches. Recentemente, outro tweet seu foi usado para promover o novo refil de refrigerante.

Agora, a marca no Brasil trouxe outro ícone da internet brasileira. Quer dizer, o ator é americano. Mas seus fãs mais queridos (e chatos) são os brasileiros.

O McDonald’s trouxe o ator Tyler James Williams, famoso pela série “Todo Mundo Odeia o Chris”, para falar do refil de refrigerante.

Williams fala em inglês, mas é dublado pela mesma voz de sua versão dublada do seriado na TV.

O assunto: o quanto os fãs do Brasil enchem cada post seu nas redes sociais com as mesmas frases e palavras. O fato já chegou a irritar um pouco o ator, que implorou publicamente que parassem de inundar suas redes.

Assista: