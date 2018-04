McDonald’s apresenta seus oito sanduíches da Copa do Mundo 2018

São Paulo – Quem é mais aguardado no Brasil? A Copa do Mundo ou os lanches da Copa? Difícil dizer.

O McDonald’s divulgou, ontem (11), os seus sanduíches especiais para a Copa do Mundo.

A marca, tradicionalmente, lança novos lanches especiais, um para cada país e para cada dia da semana, trazendo ingredientes marcantes de cada culinária. É a quinta vez que o McDonald’s Brasil investe na ação.

Dessa vez, contudo, são oito lanches. Sete para cada dia da semana e o McBrasil, que poderá ser comprado em qualquer dia.

Outra novidade desse ano são as McFritas ou Batatas Rústicas personalizadas para cada país.

Chama a atenção a presença do McItália, já que a seleção, tragicamente, não se classificou para a Copa.

Uma ausência curiosa é um imaginado McRússia, o país anfitrião do evento. Seria interessante ver o lanche do país que receberá as seleções.

A explicação para tal escalação é simples: o McDonald’s decidiu que esse ano a marca homenagearia as oito seleções que já foram campeãs: Brasil, Alemanha, Espanha, Uruguai, Argentina, Inglaterra, Itália e França.

Os lanches estarão à venda a partir de 24 de abril.

O preço do combo (lanche, frita e refrigerante) deverá sair por 29,90 reais.

Confira, a seguir, cada lançamento:

McItália – Domingo

Composto por queijo muçarela, polpetone, tomate, pepperoni e melt de muçarela com tomate seco no pão de brioche. McFritas tradicionais com molho de muçarela com tomate seco e bacon picado.

McItália: sanduíches do McDonald's para a Copa do Mundo 2018

McFrança – Segunda-feira

Composto por cogumelos caramelizados, dois hambúrgueres, queijo emental, mix de folhas, cebola crispy e Melt Brie no pão com gergelim. Batatas Rústicas com molho Melt Brie e bacon picado.

McFrança: sanduíches do McDonald's para a Copa do Mundo 2018

McEspanha – Terça-feira

Composto por queijo muçarela, dois hambúrgueres, mix de folhas, tomate, copa fatiada e maionese de oliva no pão de brioche. Batatas rústicas com molho de maionese de oliva e bacon picado.

McEspanha: sanduíches do McDonald's para a Copa do Mundo 2018

McAlemanha – Quarta-feira

Composto por cebola caramelizada, 2 fatias de queijo emental entre dois hambúrgueres, bacon, tomate e mostarda rústica no pão com gergelim. Batatas rústicas com molho de maionese e bacon picado.

McAlemanha: sanduíches do McDonald's para a Copa do Mundo 2018

McUruguai – Quinta-feira

Composto por 2 fatias de queijo emental entre 2 hambúrgueres, copa fatiada, cebola crispy e maionese chimichurri no pão de brioche. McFritas tradicionais com molho de maionese chimichurri e bacon picado.

McUruguai: sanduíches do McDonald's para a Copa do Mundo 2018

McInglaterra – Sexta-feira

Composto por 2 fatias de queijo emental entre 2 hambúrgueres, picles, fatias de bacon, cebola crispy e molho barbecue no pão com gergelim. McFritas tradicionais com molho cheddar e bacon picado.

McInglaterra: sanduíches do McDonald's para a Copa do Mundo 2018

McArgentina – Sábado

Composto por 2 fatias de queijo cheddar entre 2 hambúrgueres, bacon, tomate, alface crespa e maionese chimichurri no pão de brioche. Batatas rústicas com molho de maionese verde e bacon picado.

McArgentina: sanduíches do McDonald's para a Copa do Mundo 2018

McBrasil – Todos os dias

Composto por dois hambúrgueres, queijo típico brasileiro, mix de folhas, bacon e maionese verde no pão de brioche. McFritas ou Batatas Rústicas especiais do dia.

O McDonald’s ainda não divulgou a imagem do McBrasil.