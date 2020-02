McDonald’s anuncia McFlurry de Kit Kat

São Paulo — Na manhã desta quarta-feira (5), o McDonald’s deu um susto nos clientes ao postar em suas redes sociais que o “McFlurry vai dar um break por tempo indeterminado”. Enquanto alguns ficaram desesperados por acharem que a opção sairia do cardápio da rede de fast food, outros chutaram certo: uma versão do sorvete com os chocolates Kit Kat será lançada.

O “break” da publicação (intervalo, em tradução literal do inglês), vem do slogan da marca, que é “have a break, have a Kit Kat“.

O lançamento estará disponível em todos os restaurantes McDonald’s a partir do dia 5 de fevereiro, com o valor médio sugerido de R$9,50.