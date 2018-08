McDonald’s anuncia linha inédita de lanche com ovo

Os novos sabores do Quarterão com Queijo chegam ao McDonald’s esta semana com uma nova campanha. O filme criado pela DPZ&T mostra a alegria dos ovos em uma sequência na qual eles “cantam” e “reagem” ao som de uma versão moderna de um clássico de Bizet quando são apresentados como o ingrediente que faltava ao inédito Egg Quarterão.

Confira abaixo o resultado final do comercial dirigido por Marcello Lima e produzido pela Sentimental Filme, que criou cenas em stop-motion para ilustrar a novidade:

“O ovo, além de muito consumido e apreciado pelos brasileiros, é uma tendência em termos de sabor e um sinônimo de produto saudável e natural, sendo um dos alimentos mais completos”, afirma Roberto Gnypek, Vice-Presidente de Marketing do McDonald’s.

“O ovo sempre foi popular, mas atualmente é um ingrediente queridinho da gastronomia em todos os níveis. No McDonald’s, chega como uma real novidade que apesar de parecer óbvia, nunca esteve no cardápio. As estreias realmente prometem: Egg Quarterão é o encontro do clássico com o ovo, e o Triplo Quarterão é o maior sanduíche que a rede já lançou”, comenta Daniel Motta, diretor de criação da DPZ&T.