McDonald’s fecha salões de restaurantes e muda a logo no Brasil

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, anunciou na noite desta quinta-feira 19 a decisão de fechar o salão de seus restaurantes no Brasil a partir do dia 23 de março, por conta da pandemia de coronavírus.

E para reforçar a importância do isolamento e distanciamento social, a marca separou os dois arcos dourados que forma o M. A imagem é divulgada especialmente nas redes socais. A ideia da equipe de Marketing da empresa foi concretizada pela DPZ&T.

Os mais de 1.000 restaurantes da rede no país vão atender o público somente pelo delivery e drive-thru — com algumas exceções para pedidos para viagem. “Mesmo compreendendo que fornecemos um serviço essencial, afinal as pessoas precisam continuar se alimentando, esse é o momento de pensar na proteção dos nossos funcionários, clientes e comunidade, e ter uma visão de longo prazo para o nosso negócio”, explica Paulo Camargo, Presidente da Divisão do Brasil.

Em nota, a empresa reiteirou que está tomando todas as medidas de prevenção e proteção de seus funcionários, clientes e parceiros, reforçando os procedimentos internos de higiene e limpeza. A companhia também disse que está acompanhando a evolução da questão no país e seguindo todas as determinações das autoridades sanitárias do Brasil.

Iniciativa para pequenos negócios

Também nesta quinta-feira, a Arcos Dorados anunciou uma iniciativa de apoio para micro e pequenas empresas do setor de alimentação no Brasil. Segundo comunicado, serão oferecidos pela empresa cursos de formação gratuita e online divididos em três pilares: segurança alimentar, higiene e desenvolvimento sustentável.

“Decidimos compartilhar nosso conhecimento com os pequenos estabelecimentos em um momento desafiador para todos”, disse o presidente da Arcos Dorados Brasil.

No Brasil, a companhia conta com um centro de formação, a Universidade do Hambúrguer, que servirá como base para a iniciativa. A empresa investe por ano cerca de 40 milhões de reais em treinamento para seus funcionários.

Os cursos terão vagas limitadas. As inscrições serão abertas dia 23 de março, por meio do site trilhas.info. Poderão participar donos de pequenos estabelecimentos do setor e seus empregados.