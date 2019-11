McDonald’s, Domino’s e Pizza Hut: a Black Friday para “encher o buchinho”

São Paulo — A agenda de quem vai “sextar” na Black Friday deste ano vai ficar completa. Com cinema por R$ 5 e chopp do Outback de graça, só estava faltando o almoço e o jantar. Mas não se preocupe: as redes de fast food terão promoções especiais para a data.

Na Pizza Hut, até o dia 29, 200 lojas terão desconto de 50%, tanto para delivery quanto para consumo no local.

Outra pizzaria que está preparada para a sexta dos descontos é a Domino’s: lá, ao comprar uma pizza, a segunda sai de graça.

O Burger King, além dos sorvetes de casquinha por 50 centavos, venderá seis lanches por R$ 15. A promoção vale para quem efetuar a compra pelo Mercado Pago, plataforma de pagamentos do Mercado Livre.

Já o McDonald’s, surfando no “hype”, lançou várias promoções. No Mc, você pode comer dois clássicos da rede (como o BigMac ou o Quarteirão) por R$ 4,90 ou dez cheeseburgers por R$ 20. As promos, assim como as do BK, valem para quem pagar por QR Code usando o Mercado Pago.

O aplicativo do “Méqui” também ofereceu cupons para os gulosos: com eles, você come duas McOfertas médias por R$ 24,90; dois McDuplos por R$ 10; dois cheeseburgers por R$ 5; dois McFlurrys por 1; dois sundaes pelo preço de um e dois McColossos pelo preço de um. Assim, vai ser fácil terminar as compras com o buchinho cheio.