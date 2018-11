McDonald’s vai dar batata-frita e nuggets em dobro na Black Friday

No ano passado, o Mc Donald’s fez uma promoção na Black Friday, que dava um refil gratuito para quem comprasse um pacote de mc fritas. Neste ano, a promoção tem mais um integrante: os mc nuggets.

A rede procurou focar no conceito de comida em dobro. Portanto, durante o dia 23 de novembro, as pessoas que comparecerem ao Mc Donalds e pedirem as fritas ou os nuggets receberão uma embalagem preta que dará direito a um refil gratuito.

Além disso, os clientes terão a possibilidade de trocar suas embalagens até o dia 25 de novembro caso não desejem seu refil na visita inicial.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.