Mastercard suspende anúncio com Neymar para Copa América

São Paulo – A Mastercard, patrocinadora oficial da CONMEBOL Copa América e da Seleção Brasileira de futebol, resolveu suspender uma campanha que traz Neymar como garoto propaganda. A decisão ocorre na esteira das investigações sobre a acusação de estupro que recai sobre o jogador de futebol.

Em nota, a empresa explica que a campanha interrompida para o campeonato ressaltava os benefícios dos produtos que possuem a tecnologia de pagamento por aproximação. Diz, ainda, que outras campanhas que estão planejadas com o atleta ficarão em stand-by enquanto durarem as investigações.

“Nós temos uma série de ativações de marketing planejadas para o decorrer do campeonato que são focadas em promover o uso do pagamento por aproximação. Nós tomamos a decisão de parar aquelas ativações que incluem o embaixador da marca até que o assunto seja resolvido”, diz a Mastercard no comunicado.

Na semana passada, a principal patrocinadora de Neymar, a Nike, divulgou um posicionamento sobre as acusações de estupro e crime digital envolvendo o jogador, dizendo-se “profundamente preocupada”, mas não retirou nenhuma campanha do ar. Neymar teve participação no último vídeo divulgado pela marca, o “Dream Further”, que reúne as principais atletas da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

Enquanto as investigações prosseguem, paira sobre camisa 10 da seleção uma das maiores ameaçadas para qualquer atleta: perda de patrocínios, que para jogadores de alto nível envolvem contratos milionários.

Marcas associadas ao jogador brasileiro não faltam. Além da Nike e Mastercar, Neymar possui patrocínio de gigantes como Red Bull, Gillette, Beats By Dre (eletrônicos), Replay (roupas) entre outras.