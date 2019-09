Mastercard e Visa se únem em campanha pela primeira vez

São Paulo — Pela primeira vez no Brasil, as operadoras de cartão Mastercard e Visa se unem em uma campanha de marketing. O objetivo das empresas é se aliarem para ampliar o uso de meios de pagamento por aproximação.

Desde segunda-feira, 16, um projeto piloto permite a modalidade em 200 ônibus de 12 linhas na capital paulista. A ação de marketing foca nessa novidade ao ensinar e incentivar o uso dos cartões.

“Entendemos que neste caso nosso concorrente é o dinheiro e juntos podemos facilitar a jornada do consumidor”, diz Sarah Buchwitz, vice-presidente de comunicação e marketing da Mastercard.

Segundo a executiva, as empresas já trabalhavam em campanhas isoladas, quando há duas semanas, ela convidou a Visa para unificar a divulgação.

“Não fazia sentido cada um falar de um lado em busca do mesmo objetivo”, afirma Sérgio Giorgetti, vice-presidente de marketing da Visa.

A campanha, que começa no próximo dia 24, envolveu as agências AlmapBBDO e McCann para o desenvolvimento de peças que promovam os benefícios do pagamento por aproximação, como facilidade, conveniência e segurança.

Para a Mastercard e Visa, na operação no metrô do Rio de Janeiro foi perceptível o aumento do uso da tecnologia. Ainda assim, a cidade de São Paulo é a que mais utiliza a tecnologia por aproximação no Brasil, de acordo com a Visa Consulting & Analytic. O uso neste ano é 600% maior do que em 2018.

“O uso do pagamento por aproximação no transporte público é um divisor de águas em termos de adoção”, diz Giorgetti.

Os cartões de débito, crédito e pré-pago serão aceitos quando houver a tecnologia de aproximação, bem como smartphones e smartwatches com as carteiras digitais cadastradas.