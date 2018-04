Mascote improvável gera comoção na internet

Quando o assunto é conquistar a internet, poucas marcas sabem tão bem como fisgá-la como a empresa britânica de celulares Three. Depois da companhia gerar buzz com um pônei fazendo moonwalking, ela ataca mais uma vez em parceria com a Wieden & Kennedy londrina com uma campanha voltada para o público do Snapchat.

Pensado para ser veiculado inicialmente pela TV, a campanha apresenta uma criatura impensável até então: o Puggerfly. Com jeito cativante o animal adquire asas da cor rosa e plana livremente pela floresta. Com uma divertida trilha e narração, a propaganda avisa que os usuários do Snap poderão cuidar da criatura por uma semana. As atividades vão desde alimentá-lo até limpar os seus cocôs de arco-íris.

Em parceria com a plataforma, a empresa de telefonia ajudará a promover os novos spectacles com ações como um enorme puggerfly inflável voando alto em cima de um shopping center de Liverpool.

Confira abaixo a bem-humorada peça:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.