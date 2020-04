Mars doa 20 milhões de dólares no mundo e 1 milhão de reais no Brasil

Para auxiliar o combate à covid-19 nos países em que atua, a fabricante de alimentos para humanos e pets Mars, e dona de marcas como Snickers, MM’s, Pedigree, Royal Canin e Whiskas, anuncia a doação de 20 milhões de dólares.

A quantia será destinada para a compra de insumos e equipamentos médicos. Outra parte será em produtos e alimentos para pets em situação de abandono.

No Brasil será doado 1 milhão de reais. Metade desse montante será revertido para a compra de insumos e equipamentos médicos a serem doados a instituições de saúde.

Em São Paulo, a doação será feita por meio da ONG Communitas, que receberá quase meio milhão de reais para a compra de equipamentos que serão destinados para instituições de saúde do Estado de São Paulo.

“Por meio da parceria com a Communitas conseguimos contribuir com o que é mais necessário neste momento, garantindo a otimização dos recursos destinados ao combate ao novo coronavírus”, afirma José Carlos Rapacci, presidente da Mars Petcare no Brasil.

Produtos da Mars serão distribuídos por meio de ONGs parceiras e do programa Mesa Brasil em diversos estados, incluindo 24 toneladas de alimentos para pets para suportar as entidades que trabalham com a causa do abandono.