Marketing de causa “pega bem” aos olhos da maioria dos brasileiros

São Paulo – Mesclar a força de uma marca com a capacidade de fazer o bem e promover causas sociais é um movimento que, cada vez mais, reflete positivamente aos olhos dos consumidores brasileiros.

É o que revela o estudo Edelman Earned Brand 2018, que avaliou a percepção das pessoas sobre o posicionamento de marcas em relação a causas e valores sociais.

A maioria dos entrevistados (69%) afirmaram que compram ou boicotam uma marca em virtude de sua associação a uma questão social ou política, um aumento de 13 pontos em relação ao ano passado.

Setenta por cento dos brasileiros com 18 a 34 anos, 75% com 35 a 54 e 60% com 55 ou mais consideram o posicionamento da marca ao consumir um produto ou serviço, enquanto 66% dos entrevistados de renda baixa, 72% de renda média e 71% de renda alta compartilham o mesmo comportamento.

Ao contrário do pensamento popular de que a realização de boas ações não deve ser alardeada, do contrário é vaidade, o estudo mostra que a comunicação do posicionamento da marca e suas ações já é tão importante quanto informar sobre os produtos.

Mais da metade dos entrevistados (55%) demonstraram intenção de compra ao serem impactados pela comunicação de uma empresa sobre seus valores ou crenças. E para a maioria (69%) das pessoas, as marcas devem facilitar a visualização de seus valores e posições em seus pontos de venda.

O estudo também revelou que os consumidores acreditam que as empresas são uma força mais efetiva de mudança do que o governo: 63% afirmaram que as marcas podem fazer mais para solucionar problemas sociais do que o poder público, e 62% acreditam que é mais fácil fazer com que as marcas resolvam problemas sociais do que conseguir que o governo faça.