Marcas trocam influencers por usuários anônimos

Nos Estados Unidos é comum crianças, adolescentes e pré-adolescentes arrumarem algum serviço em época de férias, chamado de “summer job”.

Algumas marcas, pensando em ajudar nessa jornada dos jovens, oferecem a alguns usuários um pagamento em troca de divulgação de produtos.

De acordo com o portal The Atlantic, algumas empresas estão oferecendo uma quantia para conteúdo patrocinado no Instagram.

Pequenas startups, como Jane Cosmetics, Doux Lashes e Boogzel Apparel recrutam pessoas da rede social para anunciar suas roupas e acessórios, pagando geralmente algo entre 5 e 20 dólares por postagem.

As ofertas são feitas via mensagem direta e raramente envolvem um contrato formal.

Para as marcas, os adolescentes comuns são melhores parceiros do que as celebridades das redes sociais, já que aqueles que possuem muitos seguidores, os chamados “digital influencers”, costumam cobrar quantias superiores a 500 dólares por um post patrocinado, em casos excepcionais, essas postagens podem custar até 30 mil dólares.