Marcas postam mais no Facebook, mas Instagram tem mais interações

O Instagram ampliou sua liderança sobre o Facebook no primeiro trimestre deste ano, durante a pandemia, com uma audiência global 28% maior, é o que revela estudo realizado pela plataforma de soluções corporativas em redes sociais Socialbakers a partir do banco de dados próprio.

O total de interações no Instagram foi quase 16 vezes maior do que no Facebook. As marcas, no entanto, ainda publicaram mais conteúdos no Facebook. Ao olhar para ambas plataformas, cerca de 60% de todas as postagens de marca dos 50 maiores perfis foram publicados no Facebook.

“O Instagram é cada vez mais o lugar certo para as empresas se mostrarem de maneira criativa, estimular engajamento e aumentar o reconhecimento da marca”, afirma Alexandra Avelar, diretora da Socialbakers no Brasil.

Os principais perfis de grandes marcas estão dividindo seu conteúdo entre o Facebook e o Instagram, mas estão vendo significativamente mais interações no Instagram. Já o tamanho da audiência para esses perfis permanece menor que no Facebook.

“Durante a pandemia, vimos o quão importante a mídia social se consolidou para os consumidores descobrirem conteúdos. E, as pessoas querem sentir que suas marcas preferidas estão se envolvendo para ajudar nesse período de crise”, afirma Yuval Ben-Itzhak, presidente da Socialbakers.