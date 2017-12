As 10 marcas brasileiras mais valiosas em 2017

São Paulo – Repetindo o top 10 de 2016, a consultoria Interbrand revelou o ranking das marcas brasileiras mais valiosas de 2017.

Itaú e Bradesco ficaram no topo da lista como as marcas mais valiosas. Esta última teve o maior crescimento em um ano dentro do top 10 (18%), mas no top 25 perde para a Magazine Luiza, que cresceu 30% (está na posição 21).

A lista é dominada por marcas de cerveja e instituições financeiras. Um dos “outsiders” é a Petrobras.

Esta, aliás, teve a maior queda em valor dentro do topo 10: -12% em relação a 2016. No top 25, marcas como BTG Pactual e Extra também viram seu valor de marca cair.

Somadas as marcas, o top 25 brasileiro em 2017 apresenta R$ 116,7 bilhões em valor, 6,4% mais que no ano passado.

Confira o top 10:

1. Itaú

Valor de marca: R$ 28,19 bi

Variação 2016/2017: +6%

2. Bradesco

Valor de marca: R$ 22,1 bi

Variação 2016/2017: +18%

3. Skol

Valor de marca: R$ 16,04 bi

Variação 2016/2017: +8%

4. Brahma

Valor de marca: R$ 11,2 bi

Variação 2016/2017: +5%

5. Banco do Brasil

Valor de marca: R$ 10,32 bi

Variação 2016/2017: +3%

6. Natura

Valor de marca: R$ 7,14 bi

Variação 2016/2017: +3%

7. Antarctica

Valor de marca: R$ 4,09 bi

Variação 2016/2017: +3%

8. Petrobras

Valor de marca: R$ 3,03 bi

Variação 2016/2017: -12%

9. Vivo

Valor de marca: R$ 2,35 bi

Variação 2016/2017: -3%

10. Cielo

Valor de marca: R$ 1,74 bi

Variação 2016/2017: -5%