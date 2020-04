Marca “quem disse, berenice?” dá 120 reais para maquiadores autônomos

A marca quem disse, berenice?, da fabricante de cosméticos Boticário, lança a campanha Apoie um Maquiador, para auxiliar na geração de renda dos profissionais autônomos de maquiagem durante a pandemia da covid-19.

A novidade marca também o Dia do Beijo, comemorado nesta segunda-feira, 13.

Para participar, o maquiador deve se inscrever por meio do e-mail apoieummaquiador@quemdisseberenice.com.br​, onde terá que preencher alguns dados de acordo com regulamento específico, indicado no perfil da campanha no Instagram, a fim de provar o exercício da profissão e evitar fraudes.

Inicialmente, para 600 desses profissionais a marca dará uma ajuda de custo de 120 reais. O valor é baseado no preço das maquiagens feitas nas lojas físicas da quem disse, berenice? — que atualmente estão fechadas — e há a possibilidade de expansão do projeto com o apoio financeiro para mais profissionais futuramente.

Também no perfil do projeto haverá fotos dos trabalhos e contatos dos profissionais divididos por estados para que eles possam ser encontrados por possíveis clientes e oferecer seus serviços pós-pandemia.

A campanha conta com a parceira dos influenciadores digitais Alê de Souza, Luisa Sonza, Karen Bachini, Taciele Alcolea e Julia Tedesco, Savana Sá, Almanegrot, Lia Weiz, e a Escola Madre de maquiagem.