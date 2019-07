Marca portuguesa Gallo chega aos 100 anos cantando alto

São Paulo – A Gallo, tradicional empresa de azeites portuguesa, completa neste ano um centenário de existência cantando alto. Presente em 40 países, a marca é líder no Brasil, com 30% de participação no segmento.

A produção de azeites remonta a mais de três mil anos antes de cristo na região do Mediterrâneo. Mas o óleo de oliva chegou ao Brasil somente em 1938, estimulado pela migração portuguesa. Hoje, os brasileiros consomem cerca de 50 mil toneladas por ano.

Para celebrar o momento, a marca compartilhou em primeira mão com EXAME a companha “Gallo 100 anos, 100 parar”, que revela o segredo dessa trajetória. “Sem medo, sem dramas, sem idade, sem pressa, porém sem parar”, diz o vídeo da campanha, desenvolvida em Portugal pela agência BBDO.

Com tom jovial, a produção retrata pessoas de várias idades desfrutando de pequenos prazeres da vida, como dançar, viajar e saborear uma boa refeição regada a azeite. A comunicação é voltada a perfis de diferentes classes e faixas etárias. Mas são as mulheres, acima de 40 anos, pertencentes a classe AB, as principais consumidoras dos produtos da marca.

“Sem parar”, a empresa tem apostado na diversificação do portfólio tanto no segmento de azeites, com lançamentos premium do óleo, como de outras categorias. A empresa portuguesa produz azeitonas, molho de pimenta e tem focado esforços na produção de vinagre.

Mira alto, quer competir com os famosos balsâmicos di Modena. No ano passado, Gallo introduziu no mercado português um vinagre gourmet de vinho do Porto. Outros países da Europa e o Brasil estão na fila.

Enquanto o produto não chega por aqui, para este ano a novidade no mercado brasileiro é a edição limitada do azeite Gallo 1919, que traz uma releitura da icônica lata da marca. Ela vem inteiramente dourada, em alusão ao “ouro líquido”, como são conhecidos os fios dourados do azeite de oliva.

A empresa também amplia seu portfólio de pimentas, e lança no segundo semestre a pimenta extra-forte, que, ora pois, é feita com azeite.