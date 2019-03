Marca lança garrafas que evidenciam desperdício de água

São Paulo – Quanta água é desperdiçada quando a torneira da pia da cozinha está pingando e é deixada assim por horas? E apenas um minuto usando uma mangueira para dar aquela lavada rápida no carro? Talvez a impressão seja a de que pouca água foi embora, mas, na verdade, é o oposto.

A marca de sucos Greenpeople criou uma campanha para dar “fisicalidade” ao problema: garrafas especiais que deixam claro, nos rótulos, o quanto de água potável pode ser desperdiçado;

A agência Cheil Brasil criou a campanha para a marca, que anunciou em inglês no mercado estrangeiro. Em vez de mililitros, a marca criou o “The Waste Measure”: a medida do desperdício.

Entre os graves exemplos mostrados na campanha: uma garrafa imensa que mostra o equivalente a um minuto lavando o carro com mangueira (20 litros), uma outra garrafa com vinte segundos de água quando se enrola no banho (5 litros) e também exemplos como escovar os dentes (1,5L em 40 segundos) de torneira aberta e deixar uma torneira pingando.

O vídeo foi lançado no World Water Day, em 22 de março. A marca enviou garrafas a influencers digitais e também enviou a lojas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Assista a campanha aqui.

Em inglês, a ideia é chamar a atenção do mercado externo. A empresa foi fundada em 2014 por Bianca Laufer. Em 2018, Luciano Huck comprou parte da empresa, de olho no potencial de crescimento, e ajudou na inauguração de uma nova fábrica.

O foco da marca são os sucos naturais e saudáveis – daí o nome da companhia, que também vende água de coco, biscoitos orgânicos e porções de granola.