Marca lança brinquedo para crianças montarem “muro” de Donald Trump

São Paulo – Uma empresa do varejo online dos Estados Unidos está vendendo um brinquedo, no mínimo, polêmico: um conjunto de blocos para crianças montarem um muro…sim, em alusão ao paredão que o presidente Donald Trump quer erguer na fronteira com o México.

O produto chamado “Construa o muro” vem com 101 peças, incluindo uma figura do republicano usando capacete com o dizer MAGA, abreviatura de Make America Great Again (Torne a América Grande Novamente), slogan adotado durante a campanha presidencial de Trump.

O site da empresa “Keep and Bear”, que vende uma série de outros itens com viés republicano, descreve o brinquedo como “um grande presente de Natal para seus filhos e netos!”. E também inclui a seguinte declaração sobre a caravana de sei mil migrantes, em sua maioria hondurenhos, que marcham há um mês rumo aos EUA:

“Nós entendemos por que eles querem fugir de Honduras e viver e trabalhar na América. Afinal, somos a maior nação da terra. No interesse da segurança nacional, no entanto, não podemos permitir que cruzem nossas fronteiras. Embora haja boas pessoas tentando entrar em nossa nação, também existem gangues, criminosos e terroristas. Todos que querem entrar no nosso país devem entrar legalmente para a segurança de todos. O muro deve ser construído. O mundo manterá a América segura e forte. Só então poderemos ajudar os necessitados”, diz a descrição.

O brinquedo começará a ser vendido no dia 23 de novembro ao custo de 30 dólares. No entanto, ele não está na lista de desejos de Natal de todos (muito menos na dos críticos da proposta de Trump) e já provocou polêmica no Twitter. Um usuário da rede escreveu: “Espero que qualquer um que compre isso para seus filhos passe o resto de suas vidas pisando em legos”.

i hope that anyone that buys these for their kids spends the rest of their lives stepping on legoshttps://t.co/X11nAWvudm — m i t h (@ManInTheHoody) November 15, 2018

Outro reimaginou o produto, agora, com Donald Trump aprisionado no muro:

Someone please buy four sets of those MAGA Legos so we can sell this. pic.twitter.com/lJiqLEg2pf — Hubrisket (@TonerandBunce) November 15, 2018

Alguns destacaram a similaridade da comunicação visual do produto da varejista com os brinquedos da marca Lego. “O design desta caixa é, obviamente, o roubo de conjuntos de Lego e afeta o bom nome da marca”, diz um usuário.