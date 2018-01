Marca é punida após revelar tamanho do sutiã da rainha Elizabeth

São Paulo – A marca de luxo Rigby & Peller, de Londres, não é mais bem-vinda dentro do Palácio de Buckingham.

A marca tinha, desde os anos 1960, a exclusividade no fornecimento da lingerie usada pela Rainha Elizabeth II.

Mas tudo caiu por terra quando a proprietária da empresa,June Kenton, revelou publicamente o tamanho do sutiã usado pela rainha: D.

A revelação veio em um livro publicado por Kenton, “Storm in a D-Cup”, cujo título faz um jogo entre o tamanho do sutiã (D) e a expressão inglesa “Storm in a teacup” (no Brasil, o equivalente ao “tempestade em copo d’água”).

O livro fala sobre a relação profissional da autora com a realeza britânica nas últimas décadas.

Em comunicado oficial, a Rigby & Peller disse estar “profundamente triste”. Já o Palácio de Buckingham não comentou a polêmica.

O livro foi lançado no começo de 2017. Há seis meses, segundo Kenton disse à imprensa britânica, o Palácio teria entrado em contato para desaprovar o livro e avisar que seu selo de fornecedor, em breve, seria retirado.

Mas, talvez, a realeza diga que a retirada da chancela real da marca Rigby & Peller nada tenha a ver com o livro.

É que, todo ano, dezenas de selos são cancelados pela Associação dos Titulares da Chancela Real, enquanto outros são dados a novos fornecedores e marcas.