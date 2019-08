Marca de salgadinho Ruffles lança tênis em “collab” com Fiever

São Paulo – O tênis branco segue em alta no mundo da moda e a marca de batata chips Ruffles resolveu surfar essa onda.

Em parceria com a Fiever, marca de calçados do grupo Arezzo, a Ruffles lança uma coleção de tênis exclusiva. É a primeira “collab” da marca da Elma Chips no setor de vestuário.

São três modelos na edição limitada que trazem o logo divertido da boca aberta com a língua para fora — mas uma língua de batatinha.

O branco predominante dos modelos contrasta com alguns detalhes em vermelho, amarelo e preto.

Segundo as empresas, os calçados reforçam a atitude jovem de ambas as marcas.

Para comunicar o lançamento, Ruffles e Fiever se uniram ao cantor de hits Kevinho em lançamento do novo videoclipe do artista, que foi ao ar nesta quinta-feira (22).