Marca de joias é criticada por fazer parceria com Anitta

São Paulo – Na noite de segunda-feira, 16, a Vivara anunciou o lançamento da coleção de anéis e pingentes “Anitta Life by Vivara” e recebeu uma série de críticas de internautas que acreditam que a cantora não possui o perfil da joalheria.

“Não dá pra acreditar que a mesma loja que vende a coleção da Kate e as begônias que são lindas investe na life da Anitta! Eu que não compro mais Life desse jeito”, “Não basta ter dinheiro, é preciso ter bom gosto também! Coleção da Anitta, me poupe!” foram alguns dos comentários no Facebook da marca.

As críticas preconceituosas foram rebatidas por outros consumidores e fãs da cantora, que aprovaram o lançamento: “Pois é agora que eu compro da Vivara!! Anitta rainha, vocês tudo criticando, nadinha”, “Tenho certeza que será um sucesso em vendas, pois a Anitta está vindo de uma ascensão de representatividade, que por sinal a Vivara soube muito bem fazer sua jogada de marketing. Parabéns”, disseram alguns internautas.

Em comunicado, a joalheira pediu respeito a todas as mulheres: “A Vivara é uma marca nacional com quase 60 anos de história e que tem Gisele Bündchen como garota propaganda desde 2007. A ‘Life by Vivara’ é uma marca de joias colecionáveis que busca sempre trazer novidades aos clientes promovendo parcerias frequentes como Disney, Star Wars e agora a coleção cápsula assinada por Anitta”, diz o texto.

“Já tivemos mulheres como Bruna Marquezine, Sabrina Sato, Isis Valverde, Camila Queiroz e atualmente a Alinne Moraes. Somos uma marca democrática, que acredita que todas as mulheres são especiais e acima de tudo merecem nosso respeito.”

A coleção ‘Anitta Life by Vivara’ possui peças com valores entre R$ 150 e R$ 180 e já está à venda no site da marca.