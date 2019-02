Marca de cereal combate o “fat talking”

São Paulo – Uma marca de cereais da Kellogg chamada Special K pretende tornar as mulheres mais positivas. O novo anúncio do produto combate o fat talking- palavras destrutivas que as mulheres falam para si mesmas.

Segundo o site da marca, 93% das mulheres são adeptas do fat talking, o que consequentemente só as põe para baixo e atrapalha a manutenção de uma dieta saudável.

O vídeo da campanha, criado pela agência Leo Burnett, mostra mulheres fazendo compras. No momento em que elas conferem as etiquetas das peças, elas encontram no lugar dos preços as frases autodestrutivas que costumam falar. Percebendo, assim, o quão depressivo este comportamento pode ser.

Este tipo de comercial, que emociona e incentiva a mulher a não ser tão dura consigo mesma, não é uma novidade, mas parece dar certo. Um bom exemplo é campanha da Dove “Retratos da Real Beleza”, produzida pela agência Ogilvy Brasil.

Confira o filme:

//www.youtube.com/embed/WEIFlSBodVM