Marca de beleza Hinode faz primeira campanha no Brasil

Inspirada no significado da palavra Hinode, que representa o primeiro raio de Sol do ano, a Grey, agência de propaganda da marca, lança sua primeira campanha de mídia nacional, que tem o mote: “Sinta a beleza de cada dia”.

Alessandro Rodrigues, vice-presidente de marketing da Hinode falou sobre o processo de criação da comunicação: “Nós realizamos diversas pesquisas e olhamos para os valores da empresa e da beleza, da transformação que ela gera na vida das pessoas, assim como o significado da palavra Hinode. Foi desta forma que chegamos ao conceito do ‘Sinta a beleza de cada dia’. Por 30 anos direcionamos a comunicação para os nossos consultores. Entendemos que agora é o momento de expandir ainda mais e alavancar a marca para o nosso público final, assim como as vendas dos nossos consultores”, disse.

O filme traz o próprio Sol como porta-voz e mostra os efeitos de sua luz sobre a rotina diária da mulher Hinode, aquela que acorda cedo e que, ao primeiro raio do Sol, já se sente linda e preparada para encarar mais um dia. As imagens são 100% autorais e foram necessários seis dias de filmagem, com cerca de 120 profissionais envolvidos por dia. Produção da Paranoid.

Mariangela Silvani, diretora executiva de criação da Grey também deu a visão da agência nesta ação: “É um privilégio criar uma campanha assim para uma marca. Buscar os seus significados, construir os seus movimentos, trazer todos os seus brilhos e cores, desde o seu primeiro raio de sol”.

A estreia foi em grande estilo: no intervalo do Fantástico, com abrangência nacional. Além do filme, a comunicação conta com um manifesto, lançado no digital da marca na semana passada e tido como o pontapé inicial da campanha, que terá veiculação no digital, tv aberta, spots de rádio, anúncios impressos e pela primeira vez em OOH. “A campanha atingirá milhões de pessoas e o nosso principal objetivo é que cada vez que nossos consultores apresentem os produtos, todos já conheçam a Hinode”, finaliza Alessandro Rodrigues.

