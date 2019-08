Marca carioca Brownie do Luiz inaugura primeira loja em São Paulo

São Paulo – A marca carioca Brownie do Luiz abre a partir da próxima segunda-feira, dia 02 de setembro, seu primeiro centro de distribuição e loja conceito na capital paulista. Com a investida, a marca espera simplificar a operação logística das entregas e dar maior acessibilidade aos produtos.

A unidade seguirá o modelo take away, de venda direta ao consumidor. No espaço, o público poderá degustar os doces ou levar para a casa. Ao todo, 28 produtos compõem o portfólio da marca.

O cardápio traz as diferentes versões do brownie, com recheios como chocolate branco, limão, maracujá, doce de leite, creme de avelã, além da receita com ingredientes orgânicos e veganos feitos com massa de cacau, que leva assinatura da chef Bela Gil.

Outros produtos que também fazem parte do portfólio são as opções crocantes na lata, com pequenos pedaços de bordas recheadas nas versões doce de leite e tradicional, além de versões geladas em sorvete. Uma novidade que chega junto com a inauguração da loja em São Paulo é a versão de brownies recheados com creme de avelã na lata.

Além das opções para venda direta e revenda, a marca ainda conta com opções de foodservice que servem como base para receitas de lanchonetes e restaurantes. Em plena expansão, a marca produz em média 1 tonelada de brownies por semana.

Hoje, o Brownie do Luiz (idealizada pelo empreendedor carioca Luiz Quinderé) está presente em mais de 1000 pontos de vendas distribuídos entre Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília e com a nova estrutura a marca prevê o crescimento de 100% em relação aos canais de venda na Grande São Paulo.

Com 50 funcionários, a expectativa é fechar 2019 com um crescimento de 25% a 30% em faturamento na comparação com o ano passado. E para 2020, a meta é crescer 40% ante 2019.