Marca brasileira de açaí participará do Super Bowl

A Oakberry, rede brasileira de alimentação saudável focada em açaí, fará parte da NFL, a National Football League, liga profissional de futebol americano.

A parceria no evento esportivo nos Estados Unidos começou com o convite feito pelo time de futebol americano Miami Dolphins depois da comercialização de produtos Oakberry no Miami Open de Tênis este ano.

A operação permanece no Hard Rock Stadium, casa dos Miami Dolphins, durante toda a temporada regular da NFL, inclusive no dia 2 de fevereiro de 2020, quando acontece o Super Bowl, conhecido como o “maior espetáculo da terra”.

“Participar de eventos consolida a marca. O cliente relaciona a OAK com os momentos que ele teve no estádio, F1, Lollapalooza e outros”, diz Georgios Frangulis, fundador da Oakberry.

A marca brasileira possui cerca de 150 lojas, sendo 142 no Brasil, duas nos EUA, duas na Austrália, uma em Dubai, duas na Espanha, uma e Portugal.

Ainda em 2019 estão previstas inaugurações na Europa, Emirados Árabes e Estados Unidos.

A rede faturou 32 milhões de reais em 2018 e espera alcançar 90 milhões este ano.