Marca anuncia em português durante jogo da Copa inglesa

São Paulo – Pergunta lá no Posto Ipiranga? Agora, até na Inglaterra.

Durante a final da Copa da Liga Inglesa (que leva o nome de Carabao Cup), no último dia 25, entre Manchester City e Arsenal, um anúncio no estádio escrito em português se destacou dos demais.

Nos painéis laterais do campo do estádio de Wembley, o anúncio “Quer mais energia para torcer pelo seu time? Tem Carabao lá no Posto Ipiranga” caiu nas graças dos espectadores brasileiros.

O anúncio pertencia ao energético Carabao, que, em 2016, fechou patrocínio de cerca de R$ 190 milhões ao Flamengo.

A marca é do grupo Doyen, que tem como CEO o empresário português Nelio Lucas.

A origem da marca é tailandesa e foi criada em 2002 com o nome de Carabao Daeng.

Além de ter acordo para dar o nome de Carabao Cup à Copa da Liga Inglesa por três anos, a marca é uma das principais patrocinadoras da segunda divisão do futebol inglês.

Dado que a Doyen patrocina o Chelsea e tem o naming right da disputa, não é de se espantar o anúncio. Dessa vez, em português bem brasileiro para atingir os consumidores do outro lado do Atlântico.