Maisa agora tem linha de acessórios para celular

São Paulo – Conhecida pelo trabalho no SBT, a atriz Maisa Silva lançou uma linha de acessórios para celular.

O lançamento acontece em parceria com a marca Gocase e traz ao mercado oito opções de estampas para capinhas de celular e também para baterias portáteis, fora outras três estampas para cabos.

Os acessórios estão disponíveis para smartphones da Samsung e da Motorola, bem como para iPhones.

“Produzimos as estampas com base em tudo o que eu gosto, na forma que eu me comunico e nas coisas que são importantes para mim”, disse a atriz, em nota.

Os preços variam entre 54,90 reais e 184,90 reais.