Maioria dos brasileiros aprova filme da Gillete com Neymar

Na semana passada, um dos comerciais mais comentados do Brasil foi o de Neymar com a Gillete feito pela Grey. Enquanto algumas pessoas defendiam que o filme exaltava o lado mimado do craque, outras acharam válida a retratação feita por ele (relembra aqui a polêmica propaganda).

Diante de inúmeras críticas dentro e fora da internet, uma pesquisa realizada pela Toluna na última quarta-feira, (01), perguntou para o público o que ele realmente achou da propaganda.

Diante das respostas, o instituto de pesquisa online percebeu que a maioria gostou do comercial. Segundo o resultado, 33% dos entrevistados se declararam satisfeitos e 28% muito contemplados pela peça.

A pesquisa foi realizada no dia 1º de agosto de 2018 com 425 pessoas das classes A, B e C, segundo critério de classificação de classes utilizado pela Abep – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, onde pessoas da classe C2 têm renda média domiciliar de R$ 1.625 por mês.

Além disso, quando perguntados que nota dariam à peça publicitária, 27% dos respondentes deram a nota 10, enquanto apenas 7% deram uma nota mais baixa.