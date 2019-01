Magazine Luiza espera vender 300 mil celulares em mega liquidação amanhã

São Paulo – O grupo Magazine Luiza está bastante otimista com a edição deste ano da Liquidação Fantástica, que acontecerá nesta sexta-feira, 4. Segundo a empresa, em nota, serão oferecidos, nas 937 lojas físicas instaladas no País, quase um milhão de produtos com até 70% de desconto. O número de itens ofertados é 20% superior ao de 2018.

“Esperamos que essa seja a maior Liquidação Fantástica de nossa história”, disse, em nota, Fabrício Garcia, vice-presidente da companhia. “O evento do Magalu deve ser o primeiro a refletir o momento de otimismo do brasileiro com a economia. O varejo costuma ser um dos primeiros setores a sentir essas mudanças de ciclo. Por isso, nossa expectativa é a melhor possível”, acrescentou.

Segundo o Magazine Luiza, a ideia é vender, na promoção, 300 mil celulares, 100 mil aparelhos de TV, 30 mil refrigeradores e meio milhão de eletroportáteis. No aplicativo do Magazine, haverá frete grátis para diversos produtos – nos canais digitais, as vendas só se iniciam às 8 horas, duas horas depois das lojas físicas.