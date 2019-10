Magazine Luiza e Netshoes anunciam primeiro patrocínio em conjunto

São Paulo – A varejista Magazine Luiza e companhia de comércio eletrônico Netshoes anunciaram patrocínio de dois dos mais importantes campeonatos esportivos do mundo: a NFL, principal liga de futebol americano; e UEFA Champions League, que reúne as principais equipes de futebol da Europa.

É a primeira vez que as duas empresas fazem um investimento coordenado de patrocínio desde a aquisição da Netshoes, em junho deste ano. As ações de marketing devem atingir um público de mais de 400 milhões de pessoas no mundo.

As empresas patrocinam a transmissão de 60 jogos da Champions feita pelo Facebook, sendo que 40 partidas serão transmitidas exclusivamente pela rede social. A Netshoes é a marca exposta na campanha de patrocínio. No ano passado, a transmissão dos jogos na rede social teve 2,4 bilhões de visualizações.

No caso da NFL, a transmissão na TV será feita com exclusividade no Brasil pela ESPN, com patrocínio do Magalu. A temporada da NFL, na ESPN, vai de setembro deste ano a fevereiro de 2020, enquanto os jogos da UEFA Champions League, no Facebook, de setembro a maio do próximo ano.

Não é a primeira que a varejista investe em marketing esportivo: a empresa foi um dos principais patrocinadores da transmissão dos jogos da Copa do Mundo do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 2015. A diferença é que rodar uma veiculação na ESPN é uma oportunidade para falar com um público novo, fora dos canais em que geralmente está presente.

Confira a entrevista exclusiva com o diretor de marketing e-commerce do Magazine Luize, Rafael Montalvão, ediretora de marketing da Netshoes, Florence Scappini, sobre a nova investida:

Por que realizar uma campanha em conjunto Magalu e Netshoes, e não apenas Netshoes?

Montalvão: A grande vantagem de ser um grupo é: podemos negociar como tal. Esse é um dos efeitos da junção. Ambas as empresas tinham a intenção de aumentar sua visibilidade e fomos atrás de oportunidades. Essas foram duas que apareceram: ser patrocinador master da Champions, no Facebook, e da transmissão da NFL, na ESPN.

Scappini: Para a Netshoes, essa é uma oportunidade de fortalecer a presença da marca em todos os esportes. Patrocinando tanto a transmissão da Champions League, quanto da NFL, esportes tão grandiosos e relevantes mundialmente, reforçamos um dos nossos objetivos de atender e conectar todos os públicos ao esporte – além de gerar um awareness significativo para a marca.

O que justificou a escolha pela NFL e a Champions?

Montalvão: A grande vantagem é a UEFA este ano será transmitido no Facebook, com 40 jogos exclusivos. Esse é o primeiro ano com exclusividade da rede social e estaremos nessa transmissão diferenciada. Já a NFL, é um esporte que está crescendo no Brasil. Ano passado, o crescimento na audiência foi de 32%.

Qual a dimensão do público que deve ser atingido?

Montalvão: Sem ter a exclusividade dos jogos, o Facebook teve quase 2,4 bilhões de visualizações, no ano passado. Neste ano, esse número deve ser bem melhor, pois os jogos estarão apenas naquele canal. Já na NFL, teve um crescimento de 32% na audiência, ano passado, e, neste ano, deve avançar novamente.

Quanto foi investido em ambos os patrocínios?

Montalvão: Não podemos abrir esse número. Mas, é considerável, por ser nosso primeiro investimento em parceria.

Este é o maior patrocínio da história da Netshoes? O que muda em relação aos patrocínios anteriores já realizados?

Scappini: Este é um patrocínio de grande importância para a Netshoes. Além dos patrocínios de corridas de rua, e-sports e camisas de times, ao longo da história da marca, agora temos a oportunidade de inserir a Nets em transmissões tão expressivas como as dos jogos da UEFA Champions League e da NFL – são campeonatos grandes, com viés internacional e que, ao mesmo tempo, tem grande visibilidade aqui no Brasil.

Que tipo de peças de comunicação foram produzidas? Como será a exposição das marcas na NFL e Champions?

Montalvão: No Facebook, as transmissões abrem com “oferecimento Netshoes”. Depois, a marca aparece durante a transmissão, nos intervalos. Na ESPN, aparecemos em vinhetas, filmes, mídia digital, ação com os apresentadores e outras dinâmicas. Tudo isso para, lá, mostrar nosso superapp Magalu.

A exibição dos jogos no Facebook muda algo na campanha?

Scappini: A Netshoes fala majoritariamente de esporte e agora falará sobre isso dentro de canais de transmissão esportiva. Para a marca, em termo de veiculação nada muda. Estamos em campeonatos os quais todo mundo está assistindo e, no caso da Champions League, por muitos jogos terem transmissão com exclusividade no Facebook, isso aumenta ainda mais a visibilidade da marca. Em paralelo, teremos os melhores produtos no site justamente para aproveitar esse momento de destaque.