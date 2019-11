Magalu investe forte na Black Friday com show ao vivo de 2h na TV

São Paulo — O Magazine Luiza está fazendo o maior investimento da história em uma única campanha de marketing, voltada para Black Friday. Às 22h30 do dia 28 de novembro, a quinta-feira que antecede a data da megaliquidação, a rede coloca no ar um show ao vivo de duas horas no canal Multishow, da TV paga.

O show vai mesclar entretenimento e venda para ampliar a comercialização de cerca de 12 milhões de itens disponíveis para compra no aplicativo da empresa. Destes, um milhão de produtos foram negociados com fornecedores para serem ofertados com desconto de até 80% na Black Friday deste ano.

A rede não revela a cifra investida na campanha de marketing. Só diz que o desembolso é o triplo do que gastou na mesma data do ano passado.

Batizado de “Black das Black”, o show será comandado pelo apresentador Luciano Huck. Com a participação de cantores, humoristas e influenciadores digitais, as barganhas da Black Friday serão oferecidas ao telespectador de forma lúdica, por meio de competições e brincadeiras entre os artistas. Dependendo de quem vence o jogo, por exemplo, o produto terá um determinado desconto.

Os artistas também farão apresentações. E, nesse meio de tempo, o consumidor que já baixou o aplicativo da empresa no celular, poderá comprar os produtos. “Não vamos só fazer a venda de balcão, mas apresentar as ofertas de forma contextualizada”, diz Ana Paula Rodrigues, diretora de marketing. Ela frisa que a estratégia da marca Magalu é fazer a transformação digital do consumidor.

Solteiros

Segundo a executiva, esse formato de campanha num canal de TV fechada é inédito no Brasil. A inspiração veio do outro lado do mundo. No Dia dos Solteiros, a megaliquidação celebrada hoje na China, o Alibaba, gigante do comércio online do país, promove eventos semelhantes para engajar o consumidor e vender mais.

Hoje, 14 milhões de pessoas por mês usam o aplicativo do Magalu. A empresa não revela quais são as metas para conquistar novos usuários. Atualmente o comércio online responde por quase 50% das vendas da companhia.

Dias antes do show, Ana Paula conta, serão feitas chamadas de 10 a 15 segundos em todos os canais da Globosat, no YouTube, no Facebook e na Globo, incentivando o consumidor a baixar o app da empresa para poder comprar com desconto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.