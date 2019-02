Luan Santana canta sobre o Natal em campanha da Casas Bahia

São Paulo – Neste ano, a campanha de Natal de Casas Bahia reforça a mudança na comunicação da rede varejista, que adotou, desde o início do segundo semestre, uma estética mais colorida e moderna.

O filme criado pela Y&R é estrelado pelo cantor Luan Santana e traz a nova versão do jingle de Natal da marca, enaltecendo um Natal mais colorido e cheio de alegria.

A produção tem veiculação nacional em todas as emissoras.

Intitulado “O Natal é Todo Dia”, o comercial mostra cenas de Luan Santana encontrando amigos e participando de uma emocionante comemoração de Natal.

Além do filme para TV com inserções de 1 minuto, a campanha também conta com ações de internet, redes sociais do cantor e rádio.

A criação é de Ricardo Papp, Jorge Murtinho, Daniel Sarti, Marcela Trindade, Roger Fernandes e Tony Oliveira, com direção de criação de Alexander Borba, Daniel Sarti, Jorge Murtinho, Marcus Weber e Ricardo Papp.

Confira:

//www.youtube.com/embed/OCwYUA7SAhg