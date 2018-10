Lu, do Magazine Luiza, tira folga para fazer exames contra câncer de mama

Os seguidores da Lu, influencer digital do Magazine Luiza, vão passar um dia sem a companhia dela nas redes sociais, nesta terça-feira. Isto porque ela vai se ausentar para fazer exames preventivos contra o câncer de mama.

A ação faz parte de uma mobilização do Magalu para chamar atenção ao combate à doença que atinge quase 60 mil mulheres por ano no Brasil.

Durante o dia de folga, quem tentar interagir com a Lu nas redes sociais vai receber uma resposta automática de ausência da influencer, afirmando que ela está realizando o exame preventivo contra o câncer de mama, eles serão atendidos pela equipe do Magalu. No final do dia, a Lu volta com força total para responder todas as mensagens.

Oi, gente! Hj eu tirei #UmDiaPraMim pra fazer o exame de prevenção ao câncer de mama. Mas, a minha equipe estará aqui pra responder vcs! E mulheres: façam o autoexame uma vez por mês! Eu fiz um vídeo, pra não ter erro! Mais informações aqui > https://t.co/Dnxtdw48TB 😉 pic.twitter.com/fpF4Pjn7Lq — magazine luiza (@magazineluiza) October 30, 2018

“A Lu conversa com sete milhões de mulheres em suas redes sociais. É uma oportunidade que temos de relembrar esse público da importância deste tipo de procedimento”, afirma Ilca Sierra, diretora de marketing do Magazine Luiza.

“Também dentro da empresa teremos esse cuidado. As funcionárias com mais de 50 anos terão os custos da mamografia pagos pela companhia.”

A ação será potencializada pelos influenciadores Carlinhos Maia, Ana Maria Braga, Thaynara OG, Paola Antonini, Gabi Oliveira e Thais Albuquerque que farão posts apoiando a atitude da Lu.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.