L’Oréal Brasil produz 170 toneladas de álcool gel para doação

A fabricante de cosméticos L’Oréal Brasil está produzindo 170 toneladas de álcool gel na fábrica localizada em São Paulo.

O produto será doado para hospitais públicos e comunidades do Rio de Janeiro e de São Paulo com a intenção de auxiliar no combate do novo coronavírus (a covid-19). No montante serão cerca de 750.000 itens.

A distribuição do álcool gel será realizada por meio de uma parceria entre a L’Oréal Brasil e a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Já os produtos de cuidado pessoal serão enviados diretamente para os serviços de dermatologia dos hospitais mais afetados para que façam a distribuição aos profissionais de saúde.

As marcas La Roche-Posay e CeraVe, por exemplo, irão doar produtos de hidratação, proteção e reparação da barreira cutânea para os profissionais de saúde que diariamente sentem na pele os efeitos do uso excessivo de máscaras, bem como o ressecamento intenso da pele das mãos.

Algumas comunidades receberão produtos de higiene pessoal como shampoos e condicionadores. No Rio de Janeiro serão distribuídos em comunidades do Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Morro da Providência, Rocinha e Cidade de Deus. Em São Paulo, a parceria é com as ONGs Gol de Letra e Arca do Saber para distribuição nas comunidades Vila Prudente, Vila Albertina e Tucuruvi.