LinkedIn passa a ter função stories no Brasil

LinkedIn: Exemplo de interação por meio da ferramenta stories

A partir desta terça-feira, 14, a rede social corporativa LinkedIn passa a oferecer a função stories a seus usuários. A ferramenta, que possibilita a publicação de vídeos curtos com duração de até 20 segundos, se popularizou com o aplicativo Snapchat e, em seguida, foi desenvolvida pelo Instagram, Facebook, Whatsapp e Twitter.

O Brasil é o primeiro país a testar a função. “São mais de 40 milhões de usuários no país, o terceiro maior produtor de conteúdo em vídeo da plataforma”, diz Rafael Kato, editor-chefe do LinkedIn na América Latina. “Testas a função stories no Brasil também leva em conta a nossa mundialmente famosa criatividade.”

A ferramenta está disponível no aplicativo móvel do LinkedIn na App Store e no Google Play e os conteúdos publicados ficarão visíveis por 24 horas. Ao visualizar o conteúdo no formato Stories, as conexões de primeiro grau e os seguidores poderão enviar mensagens diretas, que serão integradas à caixa de mensagens do perfil (InMail) do LinkedIn e poderão ser vistas também no desktop. O LinkedIn Stories ainda permite ao usuário saber quem acessou seus conteúdos.

Marcas

Além de usuários, as organizações com página na rede social também poderão usar a ferramenta para melhorar o engajamento com clientes, funcionários e parceiros.

A função deve ser liberada para empresas nas próximas semanas, e os conteúdos publicados ficarão disponíveis apenas para seguidores brasileiros da página.