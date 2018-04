LinkedIn passa a permitir vídeos patrocinados

Desde segunda-feira (2), empresas e marcas que utilizam o LinkedIn como um de seus canais de comunicação contarão com um novo recurso para atingir suas audiências: o Sponsored Video.

Com o pacote de recursos de segmentação B2B disponíveis será possível encontrar o público por características específicas como cargo, experiência, nome da empresa, indústria, habilidades e muito mais.

De acordo com um estudo do LinkedIn, 48% dos anunciantes pesquisados disseram que atingir a audiência certa é a maior dificuldade ao desenvolverem uma campanha com vídeo em outras plataformas.

Para a gerente de marketing sênior das soluções do LinkedIn para América Latina, Natália Rocha, “a possibilidade de usar imagem, som, movimento e todos os recursos de segmentação do LinkedIn ajuda a criar histórias mais atrativas e engajar tomadores decisão por meio de um conteúdo que aparecerá diretamente na linha do tempo do usuário. Na média, os usuários passam 3x mais tempo assistindo aos vídeos do que ao conteúdo estático na plataforma.”

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.