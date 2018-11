Lego coloca no mercado sua primeira linha de brinquedos para adultos

Apesar do público majoritariamente infantil, a Lego cativa há algum tempo uma parcela de jovens e adultos que procuram a aventura das peças.

No entanto, os brinquedos são destinados para todas as idades, uma vez que servem de estímulo à criatividade e ao desenvolvimento.

Com o crescimento da procura das peças por pessoas não tão jovens, a empresa dinamarquesa decidiu elaborar uma linha voltada para os adultos. Trata-se do LEGO Forma, que tem como objetivo aliviar o estresse da rotina e manter vivo o lado criativo do público mais velho.

Os primeiros produtos são inspirados em peixes e prometem uma experiência relaxante do começo ao final. Além disso, trata-se de uma aposta da Lego no mercado de “casual criative”, que tem sido explorado amplamente por editoras que fabricam livros de colorir para adultos.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.