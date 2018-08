Lacta lança três versões de chocolates dark

São Paulo – Atenta ao movimento de busca dos consumidores por opções de guloseimas menos doces, a Lacta lança neste segundo semestre três versões de chocolates escuros: Bis Black, que se junta aos tradicionais Bis ao Leite, Bis Branco e Bis Oreo, e Amaro Crocante e Amaro Mix de Nuts, que integrarão a linha Amaro 40% cacau.

O novo sabor de Bis ganha uma embalagem toda preta desenvolvida pela agência Narita Design & Strategy e estará disponível com 100,8g (16 unidades), a partir do mês de agosto, no valor sugerido de R$3,99.

Amaro Mix de Nuts e Amaro Crocante também estarão disponíveis no mercado a partir deste mês, no preço sugerido de R$4,99 a unidade.

A Lacta pertence à Mondelez, segunda maior empresa de chocolates no Brasil, com 30% do mercado, atrás apenas da Nestlé, que tem 33,8% do mercado, segundo dados da Euromonitor.