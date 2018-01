São Paulo – A Páscoa 2018 se aproxima e a Lacta já divulgou uma de suas novidades para o ano.

Na linha Lacta Specials, a marca criou uma barra gigante de chocolate ao leite com creme de baunilha e biscoito.

A novidade virá em duas versões, Oreo (325g) e Chocobiscuit (300g).

As barras medem quase 30cm, bem acima do padrão das barras de chocolate do mercado.

O preço sugerido será de R$22,90.

Confira: