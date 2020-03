La Casa de Papel e Estrella Galícia lançam edição especial da cerveja

A marca de cervejas Estrella Galícia apresenta uma edição especial em parceria com a série La Casa de Papel, exibida pela Netflix.

A bebida, que constantemente aparece em cenas da série, terá 32 milhões de rótulos tematizados na Espanha, Brasil, Alemanha, Suíça, Itália, Uruguai e Paraguai. No Brasil haverá distribuição para todos os estados. A marca, porém, não divulga o número de unidades comercializadas po região.

O produto faz parte do lançamento da quarta temporada da série, com estreia prevista mundialmente no dia 3 de abril.

A emabalagem especial está disponível para as garrafas de 355ml, 500ml e 600ml e latas de 269ml, 350ml, e 473ml.

“O Brasil é, muitas vezes, o ponto de partida para os mercados internacionais da Estrella Galicia, e inclusive temos participação na construção de campanhas globais e ações de marketing”, diz Fábio Rodrigues, presidente da Estrella Galicia na América Latina. “No Brasil estamos atuando com campanhas que reforçam as nossas origens e qualidade”.

Atualmente a Estrella Galícia está presente em mais de 40 países.