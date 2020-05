Kylie Jenner faturava R$ 6,5 milhões por post antes da quarentena

Segundo o jornal britânico “The Mirror”, Kylie Jenner, a caçula do clã Kardashian, ganhava US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6,5 milhões) por cada post publicitário em seu Instagram. Os números foram estimados pela ferramenta Hopper HQ.

Nomeada a mais jovem bilionária do mundo pela revista Forbes, Jenner tem 173 milhões de seguidores e é proprietária da marca de cosméticos e beleza Kylie Cosmetics.

Eventualmente, a influencer divulgava produtos de outras empresas, como bonecos do filme Frozen II para uma loja de brinquedos online, balas vitamínicas para cabelo e artigos de saúde e bem-estar.

Com a pandemia de coronavírus afetando a economia global, não se sabe se Kylie continuará faturando grandes quantias com publicidade no Instagram. Desde a aplicação do lockdown na Califórnia, estado onde mora, a jovem não fez mais nenhuma parceria.