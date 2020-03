Kopenhagen dá ovos de Páscoa para quem doar sangue

A marca de chocolates Kopenhagen realiza uma ação diferente nesta Páscoa.

A campanha #AdoceAVidaDeAlguém entregará 2000 ovos de chocolate para quem fizer doação de sangue no Banco Paulista de Sangue, hemocentro localizado na cidade de São Paulo, de 30 de março a 12 de abril.

A ideia é estimular a doação de sangue e presentear os consumidores mesmo à distância.

“Por conta da pandemia de covid-19 os estoques estão cada vez mais baixos, atingindo níveis alarmantes. As pessoas dispostas a sair do isolamento para doar sangue merecem toda a nossa gratidão”, diz a empresa por meio de nota.

A Kopenhagen também vai presentear médicos e enfermeiros do Incor e do Einstein M’Boi Mirim com mais de 7.000 ovos variados, para agradecer por todo o seu trabalho.

O projeto conta com cocriação da Artplan.