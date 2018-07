KLM cria robô que carrega malas dos passageiros pelo aeroporto

São Paulo – Dois problemas quando você chega no aeroporto: carregar as suas malas e, no labirinto de corredores e placas, encontrar o seu portão de embarque.

A KLM promete resolver esses dois problemas.

A companhia aérea holandesa criou um robô que serve de carregador de malas autônomo. Além disso, ao ler o cartão de embarque do consumidor, ele o guia até o portão correto, de onde seu voo sairá. Basta segui-lo.

O sistema funciona após o passageiro passar pela área de segurança. Ou seja, ele já despachou as suas malas, ficando assim com sua bagagem de mão. O simpático robô promete carregá-las até a sua área de embarque.

Chamado de Care-E, ele carrega até 38 quilos de bagagem e se movimenta sobre rodas a 4,8 km/h.

Com tecnologia de inteligência artificial, ele usa dados em tempo real para levar o passageiro até o local correto – ou seja, espera-se que ele mude seu caminho e chegue ao local correto se, no meio do caminho, o portão de embarque mudar (como muitas vezes acontece).

Testes iniciais grátis vão acontecer, em agosto, nos aeroportos de San Francisco e no JFK de Nova York, nos Estados Unidos.

Como o vídeo do lançamento mostra e como a KLM anunciou, o robô usa uma linguagem não-verbal para se comunicar com os consumidores, se valendo de sons no estilo “Wall-E”, o robô da animação da Pixar.

Confira: