Kit Kat lança versão do “chocolate rosa” no Brasil

São Paulo – No ano passado, o mundo conheceu um novo tipo de chocolate, criado na Suíça: o rubi, com coloração rosa natural e gosto diferenciado, sem adição de corantes. Os fãs do doce fizeram festa.

No começo do ano, a Nestlé lançou o primeiro produto popular com a novidade: o Kit Kat Ruby. Mas só estava disponível no Japão e na Coreia do Sul.

Agora, a novidade chega no Brasil. É o primeiro do tipo no mercado nacional.

O lançamento, contudo, será uma edição limitada e só poderá ser encontrada em lojas selecionadas no Sul e no Sudeste.

A embalagem tradicionalmente vermelha do Kit Kat dá lugar aos tons de rosa e explica, para os desavisados, o que é a iguaria.

Confira:

Kit Kat Ruby: o primeiro chocolate rosa do Brasil, em lançamento da Nestlé Kit Kat Ruby: o primeiro chocolate rosa do Brasil, em lançamento da Nestlé

