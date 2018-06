KFC vai lançar versão vegetariana de seu frango frito

A rede KFC quer proporcionar aos clientes vegetarianos uma nova experiência. Agora, além das batatas fritas, aqueles que não consomem carne terão opções para saborear os lanches do restaurante. O conhecido cardápio da marca pode ser substituído por uma composição sem o uso de frango.

A empresa, atualmente, está experimentando receitas mais leves no Reino Unido, onde espera reduzir em 20% a contagem de calorias de suas refeições. A partir de 2020, espera-se revelar várias ofertas com menos de 600 calorias cada. Um “frango” frito vegetariano deve ser uma dessas opções. A proposta é feita com onze ervas e especiarias do Coronel Sanders.

“O desenvolvimento da receita ainda está em seus estágios iniciais” disse a KFC em publicação. Acrescentou que uma vez que a receita seja aperfeiçoada, ela executará testes de sabor com os clientes neste ano. “Se tudo correr bem, esperamos lançar uma nova opção vegetariana em 2019”.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.