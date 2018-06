KFC também não perdoa frango do goleiro da Espanha na Copa

Se tem um jogo no início da Copa que reuniu as atenções, com certeza, um deles é o clássico ibérico de Portugal e Espanha. Acirrado, o clássico reúne jogadores como Cristiano Ronaldo, Iniesta, Sergio Rodrigues e aflora as paixões de cada país.

Assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo, o jogo foi o palco para o atacante português CR7 marcar a sua participação no placar final de 3×3 em que o astro do Real Madrid fez os três gols da seleção lusitana.

Com uma atuação de deixar gravada na memória portuguesa, o craque, além de desestabilizar o jogo, concebeu um frango ao goleiro rival De Gea, que, talvez, ele leve bem mais de quatro anos para esquecer.

Antenado com o que rolou e sem perder sua identidade, o KFC não perdeu tempo e soltou nas redes um troféu, que com um certo tom de “ciúme”, reforça que ele continua sendo o melhor frango do mundo. Confira abaixo a trollagem:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.