KFC lança embalagens comestíveis na China

Para evitar o desperdício e ainda fornecer um novo produto no cardápio, o KFC de Hong Kong anunciou uma espécie de embalagem comestível. Direto da Ásia, a Ogilvy & Mather Group HK desenvolveu invólucros especiais para consumo humano que revestirão os “wrappers” da rede.

O objetivo principal da marca é evitar descartes. As novas embalagens da companhia apresentam designs com tons de vermelho, preto e branco, juntamente com diferentes frases. A novidade foi criada para combinar com o sanduíche Double Down, que apresenta dois pedaços de frango frito no lugar do pão. O letreiro impresso com tinta comestível ajuda a manter tudo perfeitamente em harmonia com o conceito do lançamento.

A empresa já introduziu várias criações comestíveis inusitadas, incluindo esmaltes com sabor de frango até copos para bebidas feitos com biscoitos. Confira abaixo imagens divulgadas pela companhia:

