KFC brinca com falta de frango que fechou 646 lojas da rede

Você já imaginou um McDonald´s sem hambúrgueres, Habib´s sem esfihas ou então a Pizza Hut sem pizzas? Foi exatamente o que aconteceu com o KFC no Reino Unido. A rede de fast food foi obrigada a fechar temporariamente 646 lojas por falta de… Frango. A ruptura aconteceu por conta de um problema com um de seus novos fornecedores.

Ainda ontem, segunda-feira (19), a maioria das franquias ainda não tinha recebido os produtos. A empresa se explicou por meio de um comunicado. “Contratamos um novo parceiro de entrega, mas eles enfrentaram alguns problemas – conseguir frango fresco para 900 restaurantes em todo o país é bastante complexo. Nossas equipes estão trabalhando para resolver o mais rápido possível, mas é muito cedo para dizer quanto tempo vai demorar para recuperar o atraso”, explicou a rede.

O mais curioso é que, apesar do prejuízo, a marca ainda consegue manter o tom bem-humorado de sua comunicação e rir da própria situação inusitada. No topo do hotsite criado para direcionar os clientes para as poucas lojas que receberam os produtos, o KFC publicou a seguinte frase: “A galinha atravessou a rua, apenas não para os nossos restaurantes”.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.