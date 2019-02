JWT cria primeira campanha para Pilão Senseo

São Paulo – A Pilão estreia sua nova campanha publicitária. O objetivo é relançar a marca Senseo no Brasil. É a primeira campanha da JWT para seu novo cliente, depois da conquista da conta em agosto. Composta por um filme, peças impressas e digitais, a ideia é mostrar para o consumidor que Pilão Senseo é “o casamento perfeito entre duas marcas”: Pilão, líder no mercado de café no Brasil, e Senseo, que é o sistema de máquinas mais vendido na Europa.

O filme reforça que Pilão Senseo é uma opção especial para quem quer apreciar um bom café coado cremoso e também outras bebidas a base de leite e café. Para isso o comercial conta com duas celebridades, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, reconhecidos pelo público pela imagem de terem o casamento perfeito. O roteiro foi praticamente uma cocriação com Fernanda e Rodrigo. Isso porque dentre as várias situações elaboradas pelo time criativo da agência para representar a vida de um casal, a que vai ao ar foi totalmente aprovada por eles.

“Queríamos manter o máximo de veracidade para que eles realmente se identificassem e se sentissem confortáveis em encená-lo”, afirma Ricardo John, Chief Creative Officer (CCO) da JWT. A campanha brinca com o estereótipo do casal perfeito e mostra que perfeito mesmo só o casamento Pilão Senseo. Toda a comunicação usa o slogan “Sinta-se Senseo” e deixa claro que com este “casal”, tomar café é muito mais do que um hábito, é um ritual, que proporciona uma experiência sensorial muito mais intensa e harmoniosa.

“Estamos muito animados com o novo momento de Pilão Senseo. Apostamos em uma comunicação que explica bem o conceito de Senseo, o melhor sistema monodose para quem quer um café coado com um toque especial de crema e com uma ampla variedade de blends e sabores de café”, ressalta Ricardo Souza, diretor de marketing da D.E Master Blenders 1753.

A campanha “Casamento Perfeito” começa a ser veiculada no dia 11 de novembro com inserções em TV aberta. O trabalho ainda inclui peças digitais para serem exibidas em sites segmentados de café, gastronomia, entre outros relacionados ao assunto, além de anúncios para mídia impressa.